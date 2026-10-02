Ураження Південного мосту в Києві: в ISW розкрили, яку зброю використала Росія

Ця зброя здатна пробивати цілі із загартованої сталі та бетону, завдаючи великої шкоди мостам, бронетехніці, укріпленням, пілонам тощо.

Російські війська можуть використовувати кумулятивні заряди на далекобійних дронах для ураження великих укріплених цілей, як-от Південний міст у Києві.

Про це повідомляється у новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW). "Російські війська можуть використовувати кумулятивні заряди на своїх далекобійних безпілотниках для ураження великих, укріплених цілей, таких як Південний міст, але такі зусилля вимагатимуть повторних, точних ударів протягом короткого періоду часу, щоб завдати значної шкоди", - йдеться у звіті.

Аналітики пояснили, що кумулятивний заряд фокусує вибухову енергію, щоб краще пробивати цілі із загартованої сталі та бетону, завдаючи більшої шкоди мостам, бронетехніці, укріпленням, пілонам та іншим конструкціям. Тип боєголовки безпілотника, яку російські війська використали для ураження мосту, наразі залишається незрозумілим.

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Однак, як мовиться у звіті, такі технологічні адаптації ударного безпілотника "Герань" можуть дозволити росіянам неодноразово точно бити по подібних конструкціях, що зрештою може нанести значну шкоду інфраструктурі, такій як Південний міст.

Зазначається, що росіяни завдали ударів по Південному мосту в Києві в рамках кампанії зі знищення української економіки та ускладнення життя в столиці України. У звіті наголошується, що удар по Південному мосту є частиною ширшої ударної кампанії Росії, спрямованої на цивільні об'єкти.

Аналітики зазначили, що за даними російських воєнкорів, війська РФ мають на меті порушити рух транспорту на мостах, а тому продовжать бити по них.

Удари по Південному мосту

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня два російські безпілотники атакували Південний міст у Києві. Було влучання біля опорної частини споруди. Під час атаки по мосту якраз проїжджав поїзд метро, пасажири та машиніст не постраждали.

Після удару рух метро та наземного громадського транспорту через міст призупинили.

У звʼязку з нічними атаками на Південний міст рух транспорту по ньому повністю перекрито з обох боків. Обмеження торкнулися й інших столичних мостів.

Частково обмежили рух однією смугою по мосту Метро з лівого на правий берег. На мосту Патона повністю обмежений рух транспорту з правого на лівий берег. У зв’язку з цим у столиці виник транспортний колапс.

Раніше під час тривог, поїзди метро не проїжджали відкриту ділянку на Південному мосту. Але було ухвалено рішення, щоб метро працювало через міст під час жовтого рівня загрози.

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