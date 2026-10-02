Україна може використовувати лише половину своїх F-16: президент назвав причину

Київ розраховує на перенесення частини робіт з технічного обслуговування літаків на територію України.

Західні винищувачі F-16 надзвичайно ефективні в боротьбі з новими російськими реактивними дронами. Однак Україна може використовувати лише приблизно половину свого авіапарку.

Як пояснив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Financial Times, близько половини українських літаків тривалий час перебуває в Європі на ремонті та технічному обслуговуванні.

"При цьому повернення деяких літаків затягується настільки, що Україна втрачає дорогоцінний час, коли винищувачі особливо необхідні для захисту повітряного простору", – зазначається в статті.

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Київ розраховує на допомогу західних партнерів у перенесенні частини робіт з технічного обслуговування на територію України, оскільки розміщення літаків ближче до зони бойових дій дозволило б швидше повертати їх до ладу.

"Відповідаючи на запитання, чи роблять партнери все можливе, щоб допомогти Києву, Зеленський сказав: "Недостатньо, звичайно, недостатньо"", – пише FT.

Реактивні дрони РФ – новини

Як заявляв Зеленський, зараз Сили оборони знищують близько 57% реактивних дронів і від 85% до 90% безпілотників звичайного типу.

При цьому Україна в прискореному режимі розробляє швидкісний дрон-перехоплювач для протидії реактивним дронам. Зеленський повідомив, що наразі проходять випробування п’ять моделей таких перехоплювачів. До кінця жовтня, за його словами, Україна зможе виготовити близько 400 одиниць однієї з цих моделей, тоді як решта чотири все ще перебувають на стадії випробувань.

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