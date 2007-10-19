Син Грача став одним із керівників компанії «Чорноморнафтогаз»

Син народного депутата, першого секретаря кримського республіканського комітету Комуністичної партії України Леоніда ГРАЧА, Олексій став одним із керівників компанії «Чорноморнафтогаз».

За інформацією газети «Дело», "молодший ГРАЧ очолив дирекцію по охороні праці, екології, мобілізаційній підготовці і надзвичайним ситуаціям підприємства. До останнього часу Олексій числився директором сімферопольської фірми «АЛГ», яка спеціалізується на ресторанному бізнесі".

За словами джерел «Дела», до призначення Олексія ГРАЧА в «Чорноморнафтогаз» такої посади не існувало. У компанії був лише департамент, який займався питаннями охорони праці, екології, мобілізаційної підготовки.

Офіційно в «Чорноморнафтогазі» це призначення не коментують. "Сам Олексій ГРАЧ також виявився недоступним. Як пояснюють у компанії, у зв`язку з трагедією в Дніпропетровську зараз на півострові йдуть масові перевірки газопроводів. Тому керівництво компанії більшу кількість часу перебуває на виїзді", - пише газета.

Довідка УНІАН. Голова правління "Чорноморнафтогазу" Анатолій ПРИСЯЖНЮК - депутат ВР АРК (пройшов до парламенту за списками КПУ).

Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" входить до складу НАК ”Нафтогаз України” і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорних і Азовських морів. 100% акцій "Чорноморнафтогазу" знаходяться в управлінні НАК ”Нафтогаз України”.