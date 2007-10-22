Прес-конференція ”Діяльність ЄСМ і ”Севастополь-Крым-Россия” як реакція на створення ”помаранчевої коаліції”

11:45, 22 жовтня 2007
Крым
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23 жовтня - 11.00. Прес-конференція представників громадської організації "Патріотична ініціатива" на тему "Діяльність Євразійського союзу молоді і Народного фронту "Севастополь-Крым-Россия" як реакція на створення "помаранчевої коаліції"".

Сімферополь, вул.Севастопольська, 8, к.106 (Інформаційний прес-центр).

Тел.: (8-0652) 251-548.

 

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