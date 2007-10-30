Екологи можуть пити шампанське: на мисі Тарханкут полігона не буде

Київ. 30 жовтня. УНІАН. Військовий полігон на мисі Тарханкут в Криму створюватись не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив віце-прем’єр-міністр України Олександр КУЗЬМУК.

«Будівництво військового полігону на мисі Тарханкут – безперспективне і небезпечне», - сказав О.КУЗЬМУК.

За його словами, на цьому мисі можна проводити навчання та стрільби рухомими береговими ракетними комплексами ВМС, але небезпечно використовувати тактичні ракетні комплекси та зенітно-ракетні комплекси.

О.КУЗЬМУК підкреслив, що для проведення стрільб з таких засобів ураження тимчасово залишається мис Чауда, а в перспективі ці навчання проводитимуться на мисі Опук, який є безпечнішим і має умови для проведення стрільб зенітно-ракетними комплексами.

Як повідомляв УНІАН, кримські екологи неодноразово висловлювали стурбованість ініціативою влади створити на Тарханкуті ракетний полігон.

Так, за даними Кримської республіканської асоціації «Екологія і Світ», Рескомприроди розглядає пропозиції кримських вчених відвести територію Тарханкуту під національний природний парк з чітким визначенням меж і установкою відповідного охоронного режиму, також у комітеті є “документи Міноборони з вимогою розмістити якраз посеред цієї території, на площі 480 га, полігон для проведення стрільб зенітними ракетними підрозділами, здійснення випробувань і бойових пусків ракет і реактивних снарядів”. Ні про яку заповідність в таких умовах йтися не може, переконані екологи.

Депутати Оленівської і Окунівської сільських рад автономії на своїх позачергових сесіях прийняли рішення не допустити створення військового полігону на Тарханкуті.

22 жовтня міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО заявив, що оборонне відомство не ініціювало перенесення військового полігону «Чауда», що знаходиться біля Феодосії, на мис Тарханкут. За словами міністра, питання про перенесення полігону було порушено після надання в розробку шельфу Чорного моря.

*** Тарханкутський півострів - західна межа Криму, тут знаходяться найбільш крайні його точки - миси Кара-Мрун (Чорний ніс) і Тарханкут. Тарханкут - регіон з м`яким, своєрідним кліматом, морськими і степовими просторами, унікальними піщаними пляжами і багатим історичним минулим. В античні часи район був щільно заселений скіфами і стародавніми греками, тому тут завжди працюють археологічні експедиції, знахідками не обділені й підводні археологи. Особливі кліматичні умови дозволяють відпочиваючим розпочинати тут літній сезон у другій половині травня, а закінчувати - в жовтні.