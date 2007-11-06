Кримський спікер: ”Шалмани”, звичайно, треба прибирати

Сімферополь. 6 листопада. УНІАН. Голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО називає знесення самовільних будівель на плато Ай-Петрі кроком з наведення ладу на цій території.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО заявив сьогодні журналістам в Сімферополі.

«Наша позиція полягає у тому, що на плато необхідно навести лад, звільнити територію від самовільно побудованих будівель, це перше. Друге: плато має стати загальнодоступним для жителів півострова і туристів, що приїжджають до Криму, для того, щоб можна було подивитися з майданчика на південне узбережжя Криму, використати канатну дорогу, яка там існує, погуляти на Ай-Петрі, а взимку покататися на лижах», - заявив голова кримського парламенту. Він підкреслив, що «шалмани», які там є, «звичайно, необхідно прибирати».

А.ГРИЦЕНКО також заявив, що поява самовільної забудови - це «наслідки необдуманих дій деяких селищних рад, які виділяють земельні ділянки в заповідних територіях, а також безвідповідальні дії тих підприємців або громадян України, які займаються самовільним будівництвом і самовільним заняттям земельних ділянок». «Ми звернулися до Президента України ще 8 лютого з тим, щоб дану територію (у районі плато Ай-Петрі – УНІАН) включити в межі Ялтинського гірничо-лісового природного заповідника, для того, щоб упорядкувати ситуацію, пов`язану з незаконною забудовою цього плато. Поки що відповіді не одержали. Думаю, вона знаходиться на стадії розгляду», - зазначив кримський спікер.

«Ми не бачимо цю територію забудованою якимись об`єктами», - заявив голова ВР Криму.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на плато Ай-Петрі проводилося знесення самовільної будови. Кримські татари стверджують, що під час «штурму» їх побили бійці «Беркута». У кримській міліції зазначають, що знесення проводилося на законних підставах, ситуація була спокійна, ніяких ексцесів не відбулося.