Коментар Плакіди по знесенню будов на Ай-Петрі

17:30, 06 листопада 2007
Крым
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Рішення суду обов`язкове для всіх!

Сімферополь. 6 листопада. УНІАН. За словами Голови Ради міністрів Криму Віктора ПЛАКІДИ, частина незаконно зведених об`єктів розташовувалися на території Ялтинського гірничо-лісового заповідника, тому позов, поданий Республіканським комітетом Автономної Республіки Крим з лісового і мисливського господарства, суд розглянув і ухвалив рішення про їх знос.

Відповідач знав про це рішення, яке вступило в законну силу кілька місяців тому, каже помічник голови Ради міністрів АРК – прес-секретар Оксана САВЕНКОВА.

Сьогодні співробітники відділу Державної виконавчої служби виконали судове розпорядження про знесення самовільних будов і конструкцій.

Як відзначив В.ПЛАКІДА, Рада міністрів також подала до суду на приватне підприємство «Шарм» про розірвання договору оренди, "яке розмістилося на плато Ай-Петрі за межами населених пунктів Лівадійської селищної ради міста Ялти, і своїх зобов`язань не виконує". Суд розгляне дану заяву 20 листопада.

"На думку В.ПЛАКІДИ, рішення суду обов`язкове для всіх. Наведення ладу в земельних питаннях можливо тільки відповідно до вимог законів", - каже О.САВЕНКОВА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на плато Ай-Петрі проводилося знесення самовільних будов.

Кримські татари стверджують, що під час «штурму» їх побили правоохоронці. У міліції підкреслюють, що знесення проводилося на законних підставах, ситуація була спокійна, ніяких ексцесів не відбулося.

Голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО схвалив знесення самовільних будов.

 

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