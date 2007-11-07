Головний міліціонер Криму у відставку не збирається

Сімферополь. 7 листопада. УНІАН. Начальник Головного управління МВС України в АРК Анатолій МОГИЛЬОВ не має наміру йти у відставку, оскільки в своїй роботі не порушував чинного законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції в Сімферополі.

На прохання журналістів прокоментувати вимоги лідера Меджлісу про його відставку, А.МОГИЛЬОВ сказав: «Це проблеми не мої, а тих, хто її вимагає. Якщо хтось мені скаже, що я віддав якийсь неправомірний наказ, – я готовий відповідати».

За його словами, якби міліція не вжила рішучих заходів, то «були б вибухи балонів» (за даними міліції, близько 40-50 кримських татар, які знаходилися вчора на Ай-Петрі, не підкорялися вимогам співробітників виконавчої служби, перешкоджали роботі техніки, розпалили багаття, демонстративно виставили в безпосередній близькості від нього газовий балон, пляшки із запальною сумішшю, каністри з бензином – УНІАН). «І чим би це закінчилося?» - сказав А.МОГИЛЬОВ. Крім того, за його словами, міліція не могла не забезпечувати охорону правопорядку під час того, як виконувалося рішення суду про знесення самобудів на Ай-Петрі.

«Ми діяли чітко в рамках закону. Якщо комусь не подобається, що ми діяли в рамках закону, - це його проблеми», - підкреслив А.МОГИЛЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Сімферополі лідер Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ заявив, що Меджліс вимагає відставки начальника міліції АРК і притягнення його до відповідальності через події на плато Ай-Петрі та в Сімферополі. «Він (А.МОГИЛЬОВ - УНІАН) несе головну відповідальність за те, що відбулося в останні дні», - заявив М.ДЖЕМІЛЄВ.

Нагадаємо, минулого тижня на вулиці Балаклавській у Сімферополі відбулися зіткнення через землю між кримськими татарами й представниками фірми «Олві-Крим». Для розгону натовпу правоохоронцям довелося приганяти 2 БТРи й зробити декілька пострілів у повітря.

6 листопада на плато Ай-Петрі проводилося знесення самовільних будівель бізнесменів - кримських татар. Кримські татари стверджують, що в ході знесення будівель їх побили правоохоронці. В міліції зазначають, що знесення проводилося на законних підставах, за рішенням суду, ситуація була спокійна. Голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО і голова Ради міністрів автономії Віктор ПЛАКІДА схвалили знесення самовільних будівель.

Начальник Головного управління МВС України в АРК А.МОГИЛЬОВ був особисто присутній під час зазначених подій на вулиці Балаклавській і на плато Ай-Петрі.