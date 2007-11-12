МНС проводить пошуки 15 членів екіпажу

Київ. 12 листопада. УНІАН. Об 11 год. 5 хв. 11 листопада у Чорному морі в районі Херсонеського маяка затонуло суховантажне судно ”Хаш-Ізмаїл” (прапор Республіки Грузія), яке перевозило металобрухт з порту Маріуполь до Сирії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, із 17 членів екіпажу врятовано 2 особи, яких доставлено до лікувального закладу.

Пошуки 15 членів екіпажу тривають. Пошук здійснює буксир ”Сапфір” Севастопольського порту.