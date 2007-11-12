МНС проводить пошуки 15 членів екіпажу
08:50, 12 листопада 2007Крым
0
Грузинського судна ”Хаш-Ізмаїл”
Київ. 12 листопада. УНІАН. Об 11 год. 5 хв. 11 листопада у Чорному морі в районі Херсонеського маяка затонуло суховантажне судно ”Хаш-Ізмаїл” (прапор Республіки Грузія), яке перевозило металобрухт з порту Маріуполь до Сирії.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, із 17 членів екіпажу врятовано 2 особи, яких доставлено до лікувального закладу.
Пошуки 15 членів екіпажу тривають. Пошук здійснює буксир ”Сапфір” Севастопольського порту.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter