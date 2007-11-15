У даїшника не вийшло виставити ”рахунок”

Сімферополь. 15 листопада. УНІАН. Не вийшло у працівника дорожньо-патрульної служби виставити «рахунок» автоаматору.

Тисяча гривень, які даїшник одержав за не притягнення до адмінвідповідальності учасника дорожнього руху, виявилися поміченими, повідомляє прес-служба прокуратури АРК.

Гроші потрапили не в кишеню хабарника, а до матеріалів кримінальної справи. Тепер оброблені спеціальним засобом грошові знаки стануть речовим доказом вини працівника Державтоінспекції у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України.

За фактом отримання хабара слідчим відділом прокуратури Криму порушено кримінальну справу.