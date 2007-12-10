У РНБО стурбовані ”ініціативою Меджлісу”

Київ. 10 грудня. УНІАН. У Раді національної безпеки та оборони України не вітають "ініціативу глави Меджлісу Мустафи ДЖЕМІЛЬОВА" про створення мобільних груп з протидії правоохоронним органам при поверненні самовільно захоплених земельних ділянок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив заступник секретаря РНБО Юрій ПРОДАН.

«Це, фактично, порушення законодавства. Потрібно діяти в рамках закону. Звичайно, це не може вітатися, а, навпаки, спровокувати серйозні ускладнення ситуації», - сказав Ю.ПРОДАН.

Водночас він відзначив, що загострення ситуації із земельних питань в АРК було викликане, в першу чергу, непрозорими діями властей Республіки у сфері земельних відносин. Як приклад Ю.ПРОДАН навів ситуацію з ухваленням, скасуванням, а потім знову ухваленням Радміном Криму положення про проведення аукціонів з продажу земельних ділянок.

Ю.ПРОДАН також додав, що за 10 місяців поточного року в АРК було зафіксовано 3576 фактів самовільного захоплення земельних ділянок.