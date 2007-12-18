Бійці МНС допоможуть Святому Миколаю

Завтра, 19 грудня, співробітники МНС Криму допоможуть Святому Миколі розносити подарунки для дітей Сімферопольської загальноосвітньої школи-інтернату № 1.

В інтернаті командою Дружини юних рятувальників з Сімферополя - переможцями Всеукраїнського фестивалю дружин юних рятувальників 2007 року - буде організована святка концертна програма.

Головна мета заходу – показати дітям не тільки концерт, але і в жартівливій ігровій формі навчити елементарним правилам поведінки в екстремальній ситуації, тому що для будь-якої дитини набагато зрозуміліше виступ дітей такого ж віку, кажуть у прес-службі МНС в Криму.

Напередодні новорічних свят рятувальники приготували для вихованців інтернату ще один подарунок – 24 грудня для дітей буде організовано святкове уявлення в Кримському театрі ляльок, де до новорічних поздоровлень співробітників МНС приєднаються Дід Мороз зі Снігуронькою.

Кримські рятувальники пропонують всім керівникам відродити традицію і дарувати в день Святого Миколи дітям, які обділені увагою і ласкою, подарунки.