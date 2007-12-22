ДТП у Криму: «Хонда» врізалася у «Форд» з сім`єю - троє загиблих (фото)

У Криму в дорожньо-транспортній пригоді 3 людей загинуло і 4 дістали травми.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Управління ДАІ в АРК, ДТП сталося в Белогорському районі автономії, на 38-му кілометрі автодороги Сімферополь-Феодосія.

Водій автомобіля «Хонда» (1974 року народження) при здійсненні обгону не переконався в безпеці маневру і допустив зіткнення з зустрічним автомобілем «Форд-фокус», в якому їхала сім`я з 6 осіб, з яких 2 діти (1995 і 1998 років народження).

В результаті удару водій автомобіля «Форд» і два пасажири (чоловік і жінка) загинули на місці аварії.

Трьох пасажирів автомобіля «Форд» (жінку і двох дітей) та водія «Хонди» доставлено до Білогорської лікарні з важкими травмами.

Фото ДАІ в АРК.