Мінімальна зарплата знову нижча за прожитковий мінімум

Державним бюджетом України на 2008 рік із 1 січня прожитковий мінімум на одну людину встановлено на рівні 592 грн. на місяць, мінімальна зарплата – 515 грн.

Текст закону про держбюджет-2008 опубліковано в газеті «Урядовій кур’єр».

При цьому документом передбачається збільшення розміру прожиткового мінімуму з 1 квітня до 605 грн., із 1 липня – 607 грн., із 1 жовтня – 626 грн.; для тих, хто належить до основних соціальних і демографічних груп населення: дітей до 6 років: із 1 січня – 526 грн., із 1 квітня – 538 грн., із 1 липня 540 грн., із 1 жовтня 557 грн.; працездатних осіб: із 1 січня – 633 грн., із 1 квітня – 647 грн., із 1 липня – 649 грн., із 1 жовтня – 669 грн.; для осіб, які втратили працездатність: із 1 січня – 470 грн., із 1 квітня – 481 грн., із 1 липня - 482 грн., із 1 жовтня – 498 грн.

Держбюджетом на 2008 рік також встановлюється мінімальна заробітна плата з 1 січня 2008 року на рівні 515 грн., із 1 квітня – 525 грн., із 1 жовтня – 545 грн., із 1 грудня – 605 грн.