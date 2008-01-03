Баржа з вантажем вугілля сіла на мілину

У Керченській протоці сьогодні сіла на мілину баржа з вантажем вугілля.

Загрози для екіпажа і судна немає, повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму.

За даними рятувальників, повідомлення про те, що баржа сіла на мілину, надійшло від буксира «Гриф». Буксир транспортував баржу ”Різо” з порту Маріуполя до Грузії. Через сильний поривчастий вітер і 5-бальний шторм баржа відірвалася, стала дрейфувати по Керченській протоці і сіла на мілину в одному кілометрі від мису Єні-Кале.

На місці події перебуває буксир «Гриф», туди ж направлено буксир «Бора», за їх допомогою вирішуватиметься питання про зняття баржі з мілини.

«Баржа сигналу «SOS» не подавала. Загрози для членів екіпажа, а також загрози розлому баржі і розливу палива немає», - говорять рятувальники.