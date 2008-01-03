Пошуки членів екіпажа продовжуються

Продовжуються пошуки 8 членів екіпажу судна ”Ванесса”, яке затонуло в Азовському морі – північній частині Керченської протоки. Про це повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Автономній Республіці Крим. (Раніше прес-служба Краснодарського крайового управління МНС Росії повідомляла, що з настанням темноти і до ранку п`ятниці припиняться пошуки членів екіпажа суховантажу ”Ванесса” – УНІАН.)

У районі можливого виявлення людей ведуться пошуки з моря. Впродовж узбережжя Керченського півострова (з боку Азовського моря) від маяка Зюк до Арабатської стрілки працюють 7 наземних пошукових груп.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Керченській протоці затонув теплохід «Ванесса» (прапор Болгарія), який йшов з Бердянська до Болгарії з вантажем металобрухту. О 2-ій годині ночі екіпаж судна подав сигнал SOS. На судні знаходилося 11 членів екіпажа (1 громадянин України і 10 громадян Болгарії).

Буксир ”Меркурій” виявив і підняв на борт 3-х членів екіпажа з судна ”Ванесса”, один з них живий: механік Микола ДЕМИТРОВ з сильним обмороженням доставлений в лікарню.