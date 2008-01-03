Підйом затонулого судна поки неможливий

Міністр транспорту та зв’язку України Йосип ВІНСЬКИЙ прибув на місце аварії болгарського суховантажу “Ванесса”, який затонув в Азовському морі – північній частині Керченської протоки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту та зв’язку України (МТЗУ).

За інформацією МТЗУ, в Керченському морському торговому порту створено штаб з координації робіт по пошуку, рятуванню та наданню допомоги постраждалим унаслідок аварійної морської події з теплоходом «Ванесса». Задля реалізації цього завдання задіяні пошукові рятувальні сили і засоби Міністерства транспорту та зв’язку України та МНС, ведеться повітряна і морська рятувальні операції. Окрім того, задіяні рятувальні сили Російської Федерації.

Для розслідування аварійної морської події з теплоходом «Ванесса» міністр транспорту та зв’язку України Й.ВІНСЬКИЙ створив комісію та особисто прибув на місце аварії. На місце аварії також приїхали і перший заступник міністра з питань надзвичайних ситуацій Володимир АНТОНЕЦЬ та члени комісії для надання оперативної допомоги в організації пошуково-рятувальних робіт.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, підйом затонулого судна на даний час неможливий через складні погодні умови: висота хвилі в зоні катастрофи досягає трьох метрів. На місце катастрофи вийшли кілька теплоходів з Росії та України. Підібрати потерпілих на борт згаданих суден не вдалося через сильний шторм.

За інформацією МЗС, Генеральне консульство підтримує постійний зв’язок з оперативним черговим Південного регіонального центру МНС РФ, який виїхав на місце катастрофи.

Справа перебуває на контролі в Генеральному консульстві України в Ростові-на-Дону, представництві МЗС України в Сімферополі та Департаменті консульської служби МЗС України.