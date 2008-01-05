Генерал Могильов проти генерала Москаля

У Криму і в новому році продовжуються минулорічні скандали. Колишній начальник кримської міліції генерал Анатолій Могильов як тільки відзначив Новий рік, зібрав журналістів, щоб заявити їм – твердження генерала і народного депутата Геннадія Москаля про те, що він радився з бандитами щодо кадрових призначень у правоохоронних органах автономії – неправда!

Генерал Могильов стверджує: написав заяву про звільнення з посади начальника кримської міліції під тиском, мовляв, наказали про це у Міністерстві. Водночас, він заявив, що справжня причина його звільнення з посади – не компрометуючі зв’язки і непрофесіоналізм, а вимога Меджлісу кримськотатарського народу. Адже, його лідер Мустафа Джемілєв нещодавно повідомив, що мав розмову з Юрієм Луценком.

28 грудня інший міліцейський генерал, нині народний депутат Геннадій Москаль оприлюднив аудіозапис телефонної розмови осіб, голоси яких схожі на голоси спікера кримського парламенту Анатолія Гриценка, начальника міліції Анатолія Могильова і депутата Верховної Ради Криму Олександра Мельника, якого ще торік підозрювали у причетності до угруповання «Сейлем». Голос авторитетного депутата рішуче наполіг на звільненні міліцейського начальника на прізвище Пінчук і призначенні іншого – якогось Рудяка. Той, за словами Мельника, «єдиний, хто в житті допомагав». Між іншим, потім серед заступників Могильова з’явився офіцер на прізвище Рудяк.

Втім, Анатолій Могильов категорично заперечує твердження Геннадія Москаля про те, що дослуховувався чиїхось порад.

«Справді, голос схожий на мій. Але такої розмови за моєї участі не було. Цей запис сфальсифікований. Справді, я спілкувався телефоном з багатьма людьми, в тому числі – з депутатом Мельником. Більше того, він бував і в мене у кабінеті, напевно, як і половина депутатів Верховної Ради. Але в результаті зустрічей з усім депутатським корпусом жодного протиправної вказівки Могильов своїм підлеглим не давав!», – наголосив Анатолій Могильов.

«Абсолютно некомпетентна людина без необхідного досвіду»

Втім, генерал Москаль іншої думки про останнього начальника кримської міліції, називаючи його «абсолютно некомпетентною людиною без необхідного досвіду».

Геннадій Москаль: «Його найвища посада – начальник якогось зачуханого райвідділу в Донбасі. Там він уже був на пенсії і не треба було його звідти чіпати, бо Криму він добра не приніс. А те, що він не зміг розібратися з бандитами, то він просто не хотів, бо з ними дружив, чи їх боявся».

Сам Олександр Мельник міліцейські заяви не коментує, за неофіційними даними, його уже немає в Криму. Не коментують і в кримському главку міліції. Там лише звернули увагу на слова нового міністра, сказані 28 грудня у Сімферополі.

«Всі, хто хоче жити «в обнімку» з бандитами, можуть одразу звільнятися. Називайте це репресіями, чистками, «помаранчевим безпредєлом», але більше «Меля» начальників райвідділів у Криму не призначатиме», – заявив Юрій Луценко.

Володимир Притула.RadioSvoboda.Ua