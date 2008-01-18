У Севастополі знімають серіал про Штірліца
00:09, 18 січня 2008Крым
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Коли він ще був Ісаєвим
У Севастополі почалися зйомки 16-серійного фільму про молоді роки розвідника Штірліца.
Фільм має робочу назву "Ісаєв".
Кінокомпанія "Централ Партнершип" повідомляє, що серіал, окрім Севастополя, також будуть знімати у Москві, Талліні, Ярославлі і Санкт-Петербурзі.
Фільм розповідає про життя Максима Ісаєва до Великої Вітчизняної війни.
Серіал знімають за трьома творами Юліана Семенова - розповіддю "Ніжність" та романами "Пароль не потрібний" та "Діаманти для диктатури пролетаріату".
Режисер-постановник фільму - Сергій Урсуляк.
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