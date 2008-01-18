У Севастополі знімають серіал про Штірліца

У Севастополі почалися зйомки 16-серійного фільму про молоді роки розвідника Штірліца.

Фільм має робочу назву "Ісаєв".

Кінокомпанія "Централ Партнершип" повідомляє, що серіал, окрім Севастополя, також будуть знімати у Москві, Талліні, Ярославлі і Санкт-Петербурзі.

Фільм розповідає про життя Максима Ісаєва до Великої Вітчизняної війни.

Серіал знімають за трьома творами Юліана Семенова - розповіддю "Ніжність" та романами "Пароль не потрібний" та "Діаманти для диктатури пролетаріату".

Режисер-постановник фільму - Сергій Урсуляк.