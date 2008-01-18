У Ющенка побалакали про Н5N1 у Криму

Глава Секретаріату Президента України Віктор Балога сьогодні провів робочу нараду за участю представників Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства охорони здоров’я, керівництва Автономної Республіки Крим стосовно ситуації, яка виникла у зв’язку із виявленням високопатогенного грипу птиці в АР Крим.

Як повідомили УНІАН у пресс-службі Глави держави, на нараді було заслухано інформацію про заходи, які вживаються для боротьби з пташиним грипом та мінімізації наслідків спалаху хвороби.

Участь у нараді взяли Міністр з питань надзвичайних ситуацій і в справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир Шандра, Міністр охорони здоров`я Василь Князевич, Голова Ради Міністрів АР Крим Віктор Плакіда, Перший заступник Міністра охорони здоров`я, Головний державний санітарний лікар Микола Проданчук.

Головним управлінням МНС України в АР Крим спільно з фахівцями Управління ветеринарної медицини АР Крим, співробітниками ветеринарної міліції та органів місцевого самоврядування проведено епізоотологічне обстеження господарства, організовано тимчасовий ветеринарно-санітарний пост. З метою недопущення поширення можливої вірусної інфекції заборонено вивіз з території господарства птиці та продукції птахівництва, введені карантинні обмеження. В АР Крим створено резерв сил та засобів для оперативного реагування на випадок ускладнення епізоотичної обстановки. Силами фахівців МНС та ветеринарної медицини проводяться подвірні обходи усіх працівників підприємства, роз`яснювальна робота щодо небезпеки поширення та ризику виникнення захворювання на пташиний грип.

В Міністерстві у цілодобовому режимі працює оперативна група. Загальну координацію дій здійснює глава МНС.