У Ющенка побалакали про Н5N1 у Криму
Балога, Шандра, Князевич, Плакіда...
Глава Секретаріату Президента України Віктор Балога сьогодні провів робочу нараду за участю представників Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства охорони здоров’я, керівництва Автономної Республіки Крим стосовно ситуації, яка виникла у зв’язку із виявленням високопатогенного грипу птиці в АР Крим.
Як повідомили УНІАН у пресс-службі Глави держави, на нараді було заслухано інформацію про заходи, які вживаються для боротьби з пташиним грипом та мінімізації наслідків спалаху хвороби.
Участь у нараді взяли Міністр з питань надзвичайних ситуацій і в справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир Шандра, Міністр охорони здоров`я Василь Князевич, Голова Ради Міністрів АР Крим Віктор Плакіда, Перший заступник Міністра охорони здоров`я, Головний державний санітарний лікар Микола Проданчук.
Головним управлінням МНС України в АР Крим спільно з фахівцями Управління ветеринарної медицини АР Крим, співробітниками ветеринарної міліції та органів місцевого самоврядування проведено епізоотологічне обстеження господарства, організовано тимчасовий ветеринарно-санітарний пост. З метою недопущення поширення можливої вірусної інфекції заборонено вивіз з території господарства птиці та продукції птахівництва, введені карантинні обмеження. В АР Крим створено резерв сил та засобів для оперативного реагування на випадок ускладнення епізоотичної обстановки. Силами фахівців МНС та ветеринарної медицини проводяться подвірні обходи усіх працівників підприємства, роз`яснювальна робота щодо небезпеки поширення та ризику виникнення захворювання на пташиний грип.
В Міністерстві у цілодобовому режимі працює оперативна група. Загальну координацію дій здійснює глава МНС.