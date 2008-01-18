Танкер з мазутом продовжив шлях
15:47, 18 січня 2008Крым
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«Мармара Маріне» знятий з мілини
Танкер «Мармара Маріне» (прапор Росії) з вантажем мазуту і газоліну знятий з мілини в Керченській протоці.
Як повідомив кореспонденту УНІАН співрозмовник прес-служби Головного управління МНС України в Криму, частина вантажу з танкера «Мармара Маріне» відкачана на інший російський танкер «Рероел-3». Після чого «Мармара Маріне» з мілини зняли українські буксири «Красносельський» і «Бора».
«Екіпаж не постраждав, загрози екології немає. Російський танкер благополучно продовжив свій шлях», - зазначили в прес-службі кримського Главку МНС.
Як повідомляв УНІАН, напередодні російський танкер «Мармара Маріне» з вантажем газоліну (2445 тонни) і мазуту (2899 тонни) сів на мілину в Керченській протоці.
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