Прес-конференція ”Гірші прогнози з приводу забруднення Чорного моря нафтопродуктами починають збуватися”

13:18, 06 лютого 2008
Крым
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7 лютого - 14.00. Прес-конференція "Гірші прогнози з приводу забруднення Чорного моря нафтопродуктами починають збуватися". 

У прес-конференції беруть участь: В.Тарасенко - голова КРО ПЗУ, президент КАН;

В.Мусияненко - зампредседателя КРО ПЗУ. 

В Інформаційному прес-центрі (вул.Севастопольська, 8, к.106).

 

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