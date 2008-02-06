Прес-конференція ”Гірші прогнози з приводу забруднення Чорного моря нафтопродуктами починають збуватися”
13:18, 06 лютого 2008Крым
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7 лютого - 14.00. Прес-конференція "Гірші прогнози з приводу забруднення Чорного моря нафтопродуктами починають збуватися".
У прес-конференції беруть участь: В.Тарасенко - голова КРО ПЗУ, президент КАН;
В.Мусияненко - зампредседателя КРО ПЗУ.
В Інформаційному прес-центрі (вул.Севастопольська, 8, к.106).
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