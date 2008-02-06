Прес-конференція ”Гірші прогнози з приводу забруднення Чорного моря нафтопродуктами починають збуватися”

7 лютого - 14.00. Прес-конференція "Гірші прогнози з приводу забруднення Чорного моря нафтопродуктами починають збуватися". У прес-конференції беруть участь: В.Тарасенко - голова КРО ПЗУ, президент КАН; В.Мусияненко - зампредседателя КРО ПЗУ. В Інформаційному прес-центрі (вул.Севастопольська, 8, к.106).

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