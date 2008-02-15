Громадянська панахида пройшла в Криму

У Сімферополі біля меморіального комплексу «Кримчанам, загиблим в Афганістані» сьогодні пройшла громадянська панахида, присвячена Дню вшанування пам`яті учасників бойових дій на території інших держав, а також 19-й річниці виведення радянських військ з Афганістану.

Як передає кореспондент УНІАН, панахиду за вбитими воїнами-інтернаціоналістами відслужив Митрополит Кримський і Сімферопольський Лазар. Пам`ять загиблих в Афганістані учасники церемонії вшанували хвилиною мовчання.

Як повідомила УНІАН прес-секретар голови Верховної Ради АРК Алла ГОРЄВА, в церемонії взяли участь керівники Криму, колишні воїни-афганці, родичі загиблих в Афганістані, громадськість. «Через цю війну пройшли більш як півмільйона радянських солдатів і офіцерів. Ця війна скалічила багато людських доль і стала драматичною частиною історії нашого народу», - заявив голова кримського парламенту Анатолій ГРИЦЕНКО.

*** 15 лютого 1989 року Радянський Союз під контролем спостерігачів ООН вивів війська з Афганістану. За офіційними даними, за десять років війни в Афганістані загинули майже 15 тисяч радянських воїнів-інтернаціоналістів, понад 50 тисяч були поранені.

В Афганістані воювали понад п`ять тисяч кримчан. З них 168 осіб загинули, 187 залишилися інвалідами війни.