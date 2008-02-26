Мінтранс пропонує збільшити ціни на квитки

Міністерство транспорту і зв`язку України пропонує в 2008 році підвищити залізничні тарифи для пасажирів у внутрішньому сполученні на 15% в три етапи – по 5% з 1 квітня, 1 липня і 1 жовтня.

Відповідний проект наказу міністерства "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні", розміщеного на сайті відомства.

Згідно з проектом, вартість перевезення вантажобагажу збільшиться вдвічі.

Проектом передбачено, що наказ набуває чинності з 1 квітня.

У той же час у проекті наголошується, що ці тарифи будуть граничними, проте міністерство може встановлювати знижки «на окремі потяги, напрямки, дні тижня і періоди року».

Крім того, проектом наказу пропонується змінити формулу розрахунку для плацкарти у фірмових потягах.

Як наголошується в аналітичній записці до проекту, метою його ухвалення є поетапне підвищення рівня тарифів на перевезення пасажирів цього року (щокварталу на 5%). За даними міністерства, доходи від перевезення пасажирів за чинними тарифами сьогодні не покривають реальних фактичних витрат на здійснення основних видів діяльності залізниць.

Як зазначають розробники проекту, необхідність підвищення тарифів обумовлена витратами на придбання нового рухомого складу, модернізацією існуючого, витратами в колійному господарстві, пасажирському, енерговитратами тощо.

У разі набуття чинності даного наказу очікується, що залізниці цього року одержать додаткових надходжень на суму понад 146,6 млн. грн.

Розробники також зазначають, що зміну формули розрахунку вартості плацкарти пропонується привести у відповідність з рішенням 47-го засідання Ради з питань залізничного транспорту країн СНД (у листопаді 2007 р.) щодо встановлення нового принципу розрахунку вартості плацкарти у фірмових потягах у внутрішньому і міжнародному сполученні (по країнах СНД).

Як повідомляв УНІАН, згідно з наказом Мінтрансзв’язку від 29 жовтня 2007 року №977, з 1 січня 2008 року тарифи на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні підвищилися на 8,7%. У 2007 р. планувалося підвищити ці тарифи в цілому на 25%, поетапно, по 5% кожні 2 місяці, починаючи з 1 березня (наказ від 27 січня № 58). Проте тарифи підвищилися в 2007 р. тільки на 15% - по 5% з 1 березня, 1 травня і 1 липня. 5%-і підвищення, які планувалися з 1 вересня і 1 листопада, були скасовані.

На початку року міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ не раз заявляв, що Міністерство транспорту і зв`язку на поточний рік не планує ніяких змін у сфері підвищення вартості пасажирських залізничних перевезень у межах України. Міністр говорив, що стоїть на позиції, коли формування тарифної політики в галузі транспорту і зв`язку має відбуватися з урахуванням цін на споживчому ринку та основних макроекономічних показників.

22 лютого 2008 р. Кабмін затвердив фінплан «Укрзалізниці» на 2008 р. Як повідомив того дня журналістам Й.ВІНСЬКИЙ, у фінплані не передбачено подорожчання квитків для пасажирів – тільки підвищення вартості вантажоперевезень.

Довідка УНІАН. Збитки від пасажирських перевезень залізничним транспортом України мають тенденцію до зростання. У 2004 році вони склали 1,8 млрд. грн., у 2005 – майже 2,2 млрд. грн., у 2006 – на рівні 3,3 млрд. грн., у 2007 – близько 4 млрд. грн.