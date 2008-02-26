Крим - не Косово. У РНБО виключають повторення ”сценарію”

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА виключає можливість повторення сценарію, аналогічного проголошенню незалежності Косово, яке було частиною держави Сербія.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вона висловила сьогодні на брифінгу в РНБО.

«Не зважаючи на всі політичні кризи, загострення, суперечності політичних партій, ми можемо констатувати, що українська політична нація відбулася. І обов`язком політичної нації є забезпечити територіальну цілісність і суверенітет країни», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

На її думку, в Україні не можуть виникнути такі підстави та обставини, при яких можна було б «навіть умовно обговорювати виникнення такого сценарію».

Р.БОГАТИРЬОВА підкреслила, що Українська держава володіє всіма необхідними інструментами для захисту своїх інтересів та інтересів своїх громадян. «Україна буде єдиною і нероздільною. Наші аналітичні інститути, наші прогнози і наші можливості дозволяють попередити розвиток подій у такому напрямку», - повідомила секретар РНБО.

Р.БОГАТИРЬОВА також вважає, що сучасна політична історія не дозволить «розіграти таку карту ні всередині, ні за межами України».