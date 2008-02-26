Питання перевиборів в Сімферополі - вже ”перезріло”

Лідер Кримської організації Блоку Юлії Тимошенко, народний депутат України (фракція БЮТ) Андрій СЕНЧЕНКО вважає, що перевибори в місцевих радах можливі в разі нормалізації роботи Верховної Ради.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримської організації Всеукраїнського об`єднання ”Батьківщина”.

”Перевибори місцевих рад можливі в разі нормалізації роботи парламенту країни”, - сказав А.СЕНЧЕНКО. За його словами, ”питання перевиборів вже назріло, а в деяких місцях, як у місті Сімферополі стосовно виборів мера, воно перезріло”, проте через відсутність нормальної роботи у ВР складно прогнозувати, коли пройдуть перевибори. ”Ситуація в країні така, що якби передача влади після виборів пройшла цивілізовано, хоча б як у Польщі, і якби все це пройшло вчасно, то ми встигли б вийти на оголошення на весну 2008 року дострокових виборів у місцеві ради. Зараз же прогнозувати вельми складно через відсутність нормальної роботи в парламенті країни”, - сказав депутат-бютівець. При цьому він додав: ”Як тільки робота ввійде в нормальне русло, це питання буде вирішено”.