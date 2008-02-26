Інвалідно-пенсійну банду прикрили в Криму

Працівники Головного управління Служби безпеки України в АР Крим виявили чергові порушення при нарахуванні громадянам пенсій за інвалідністю.

Як повідомили в прес-групі ГУ СБУ в АРК, в численних справах кримських пенсіонерів-інвалідів фігурували довідки медико-соціальної експертизи (МСЕК) про незадовільний стан здоров’я, які і послужили підставою для призначення пенсій за інвалідністю. Під час перевірки було встановлено, що на деяких бланках медичних свідоцтв була низка ознак, що вочевидь свідчили про підробку. Працівники пенсійних відділів виявити їх не могли, тому приймали фальшиві довідки за ці документи МСЕК. Довідки датувалися різними роками – з 2004-го до 2007 року, передає «Обком».

З’ясувалося також, що підроблені документи мали різне «походження», всього було розкрито 5 схем надання неправдивих даних. Наприклад, вельми успішно партія фіктивних довідок МСЕК реалізовувалася через посередників, що не мали ніякого стосунку до медицини і пенсійного фонду.

За інформацією СБУ, до послуг посередників, що продавали фальшиві довідки, вдавалися не тільки здорові люди, а й справжні інваліди, які, не бажаючи зв’язуватися з тривалою процедурою законного оформлення, вважали за краще економити здоров’я і нерви у такий своєрідний спосіб. При цьому більшість осіб, що вдалися до послуг фальсифікаторів, належать до малозабезпечених верств населення, для яких навіть сума в 200 доларів США, якої вимагали у них посередники, здавалася напівфантастичною.

Нині слідче управління МВС за матеріалами ГУ СБУ в АРК порушило 24 кримінальні справи, за якими вже засуджено 5 осіб. За результатами спільних з ГУ СБУ в АРК перевірок Головне управління Пенсійного фонду України в Криму припинило виплату безпідставне призначених пенсій на суму понад 400 тис. грн.

До бюджету повернуто понад 300 тисяч гривень. Крім того, змінено порядок прийому у громадян документів при оформленні пенсій за інвалідністю. Розроблений механізм їх надання виключає можливість фальсифікації.

«Здебільшого люди, що скористалися підробленими документами для отримання інвалідності, просто шоковані, коли дізнаються, що їх діяння кваліфікуються за статтею 190 КК України - шахрайство. Ще більше їх вражає звістка про те, що всю пенсію, виплачену з моменту призначення за фіктивною довідкою, вони зобов’язані відшкодувати в повному обсязі. Навіть якби така пенсія і належала б їм за законом», - зазначили в прес-групі ГУ СБУ в АРК.