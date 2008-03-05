Міністр освіти вирішив поставити експеримент на випускниках?

Міністр освіти і науки України Іван ВАКАРЧУК ініціює створення спостережно-консультативної ради для аналізу кампанії вступу до вищих навчальних закладів на основі зовнішнього тестування.

Як передає кореспондент УНІАН, таку ініціативу І.ВАКАРЧУК озвучив вчора під час виступу в рамках круглого столу «Забезпечення рівного доступу до вищої освіти і підвищення якості освітніх послуг».

«Потрібно створити спостережно-консультативну раду, яка проаналізує зміст тестових завдань минулого і поточного років вже після проведення цієї тестової кампанії», - сказав І.ВАКАРЧУК. На його думку, до складу ради мають увійти справжні фахівці з тестування, а також міжнародні експерти.

«Ми здійснимо незалежний аналіз тестової сесії та оприлюднимо його в засобах масової інформації», - пообіцяв міністр.

Крім того, І.ВАКАРЧУК також вважає за необхідне створити кілька кафедр з підготовки фахівців для роботи у сфері національної системи зовнішнього тестування.