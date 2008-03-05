”Книга року-2007”: Оксана Забужко переможець

Книга Оксани Забужко про Лесю Українку стала переможцем 9-го всеукраїнського рейтингу "Книга року"-2007. Церемонія нагородження пройшла 3 березня у Театрі ляльок у Києві.

У номінації Українська художня класика перемогла львівська робота "Авангард Йогансена" – тексти українського письменника Марка Йогансена в ній супроводжуються авангардними картинами.

У номінації "Минувшина" абсолютний фаворит - книга на більш ніж 1000 сторінок про час Гетьмана Івана Мазепи. А серед сучасної української поезії та прози – перші в рейтингу поет Тарас Федюк зі збіркою "Трансністрія" і роман Марії Матіос "Майже ніколи не навпаки".

Кращі книги в 21 номінації відмічені дипломами, а за кращу книжкову серію року видавництву, що перемогло, вручили приз і Гран-прі.

В оцінці літератури брали участь 96 фахівців, які розглянули близько 1000 книг. У списки лауреатів потрапили книги 72 видань: Київ - 43; Львів - 13; Харків - 4; Одеса - 3; Дніпропетровськ, Донецьк, Ірпінь, Опишне, Сімферополь, Ужгород, Хмельницький, Чернівці - по одному видавництву.

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