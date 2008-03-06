У музеї Макаренка виявили зникнення більш як півтори тисячі експонатів

У музеї педагога Антона Макаренка в Кременчуці Полтавської області виявили зникнення більш як півтори тисячі експонатів.

Як повідомили УНІАН у міському управлінні міліції Кременчука, «на даний момент у музеї не знайдено 1659 одиниць музейних предметів основного фонду».

За їхніми даними, з музею Антона Макаренка зникли кришки золотого годинника, фотоматеріали. Не виявлено в музеї і нагороди, виготовлені з дорогоцінних металів. Зокрема медалі «За бойові заслуги», ордени Слави і Вітчизняної війни, що належать вихованцям Антона Макаренка – Леваді і Лазареву.

З бібліотеки музею зникло 128 книжок з особистої бібліотеки педагога. Деякі з них датовані ХVIII сторіччям, як, наприклад, книга «Літописець», видана в 1781 році, та «Історичні монографії і спадщина Миколи Костомарова» 1867 року видання.

Як зазначили у міськуправлінні міліції, «на збір матеріалів оперуповноваженим дається десять діб». «Потім справу буде направлено до слідчого відділу міськуправління міліції або до прокуратури, де вирішуватимуть, порушувати чи ні кримінальну справу і відносно кого. Зараз ведеться робота щодо пошуку зниклих експонатів», – повідомив представник міліції.