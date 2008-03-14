У Парижі відбудеться найбільша виставка про Марію Антуанетту

У паризькому виставковому центрі Гран-Пале (Gran-Palais) 15 березня відкриється найзначніша виставка про королеву Марію Антуанетту за останні півстоліття. Експозиція включає близько 300 експонатів, зокрема живопису і особистих речей страченого монарха, повідомляє.

У числі експонатів виставки опинилися не тільки розкішні коштовності і меблі "мадам Дефіцит", як називали свою марнотратну королеву піддані, але і пеньюар, в якому вона провела останню ніч перед смертю: Марію Антуанетту гільйотинували 16 жовтня 1793 року.

Куратор виставки Ксавьє Салмон (Xavier Salmon) пояснив завдання виставки: "Розповісти історію життя (Марії Антуанетти) без упередження". З ним погоджується і Пьєр Аріццолі Клементель (Pierre Arizzoli Clementel), директор музею Версаля, звідки в експозицію потрапило декілька предметів: "Стільки вже написано про Марію Антуанетту, стільки складено легенд, що дуже важко відокремити істину від вигадки".

Ерцгерцогиня Марія Антуанетта, молодша дочка австрійського імператора Франца I та імператриці Марії Терезії, вийшла заміж у 14 років за французького дофіна, майбутнього короля Людовика XVI. Обидва вони були страчені під час Великої французької революції. Марії Антуанетті було 38 років.

Lenta.ru