Пінчук-центр готує виставку японської художниці Маріко Морі

12 квітня в Києві в Центрі сучасного мистецтва PinchukArtCentre відкриється персональна виставка «Oneness» («Єднання») відомої японської художниці Маріко МОРІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду Пінчука, сьогодні художниця прибула до Києва для підготовки цього проекту, який стане її першою виставкою у Центральній та Східній Європі.

«Маріко Морі – одна з найцікавіших і значущих художниць, які з`являлися в Японії за останні 50 років. І нам дуже приємно, що її перша виставка в PinchukArtCentre стане наймасштабнішою з усіх раніше представлених в Європі», – сказав арт-директор PinchukArtCentre Пітер ДОРОШЕНКО.

За словами мистецтвознавців, у роботах Маріко МОРІ перетинаються східна міфологія і західна культура. У них присутній вплив сучасної поп-культури, моди, дизайну, музики, традиційної японської манга, буддизму, релігії сінто і наукової фантастики. Художниця універсальна в своїй творчості і працює в різноманітних жанрах: живопису, фотографії, 3D-відео, скульптури, інсталяції і перфомансу. Основним фокусом її творчості є контраст між Утопією і Реальністю.

На виставці в PinchukArtCentre будуть представлені роботи різного часу - від створених у середині 90-х, в яких художниця була головним героєм своїх фотопроектів, до останніх мультимедійних інсталяцій і скульптур, в яких автор досліджує космологічний досвід прабатька людства.

Маріко МОРІ закінчила Bunka Fashion College (Токіо). У 1998 році переїхала до Лондона для навчання в Chelsea Art College. З 1992 року вона стала учасницею спеціальної освітньої програми для художників у Whitney Museum у Нью-Йорку. У художниці є студія в Токіо, але в основному вона проживає і працює в Нью-Йорку.

Маріко МОРІ була учасником 51-ої Венеціанської Бієнналє. Її робота Wave UFO стала однією з найбільш відвідуваних інсталяцій. Художниця проводить активну виставкову діяльність. Її роботи знаходяться в колекціях найбільш престижних світових інституцій, таких як Центр Жоржа Помпіду (Париж); Музей Сучасного мистецтва в Чикаго; Фонд Prada (Італія); Музей Сучасного мистецтва Майамі тощо.

Виставка «Oneness» проходитиме в PinchukArtCentre з 12 квітня по 15 червня.

Час роботи: вівторок-неділя: 12.00 – 21.00. Вихідний – понеділок.

Вхід вільний.

Адреса: Центр сучасного мистецтва PinchukArtCentre, 01004, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська/Басейна, 1/3-2, Блок “А”, Бессарабський квартал.