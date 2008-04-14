Ющенко та Качинський відкрили виставку національного культурного надбання

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ взяли участь у відкритті виставки приватного Музею національного культурного надбання «Платар» у Національному музеї Варшави.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на відкритті виставки, Л.КАЧИНСЬКИЙ підкреслив, що співпраця України та Польщі відбувається не лише в культурній сфері, а й у політичній, економічній. За його словами, особливо зблизило Україну і Польщу те, що вони спільно виграли право проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

За словами Л.КАЧИНСЬКОГО, особливо важливим є те, що раніше, коли Польща дивилась на Схід, вона переважно звертала увагу на російську культуру. За його словами, цей підхід зараз необхідно змінювати. «За східним кордоном є не лише російська культура», - підкреслив Л.КАЧИНСЬКИЙ.

У свою чергу, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна та Польща мають велику спільну історію. Він зауважив, що за останні роки вдалось провести таку політику, яка б зблизила два народи.

За його словами, в України і Польщі є багато спільного, в тому числі й спільна мета: євроатлантична інтеграція України. «Ми пройдемо її спільно, і першим партнером для нас є Польща», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Говорячи безпосередньо про виставку, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що це є найбільша виставка такого роду за всі роки незалежності України. Він зауважив, що вона розповідає про спільну історію двох народів. Зокрема, на виставці представлені старожитності Трипільської цивілізації, вироби давньогрецьких майстрів, експонати кіммерійської, скіфської, сарматської культур та інших племен і народів, які населяли терени сучасної України.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що колекція починається з періоду – VI тисячоліття до нашої ери, коли ще не було стародавнього Єгипту, Вавилону. «Нам є чим пишатися», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він подякував організаторам цієї виставки Сергію ТАРУТІ та Сергію ПЛАТОНОВУ, назвавши їх людьми з «великим серцем». Президент також подякував польському музею за проведення цієї виставки і висловив сподівання, що подібна виставка буде проведена і в Україні.

Як повідомляють організатори виставки, на виставці експонуються речі, які представляють одне з найбільших і найкращих приватних зібрань старожитностей Трипільської доби. Серед них артефакти, які можуть бути датовані періодом між VI-III тисячоліттям до нашої ери. В експозиції також представлено поховальний інвентар доби бронзи, унікальні знахідки епохи кіммерійців та багато іншого.

Всього на виставці представлено 389 експонатів.