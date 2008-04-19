Завершився міжнародний хореографічний фестиваль «Містерія Dance»

Він тривав майже два місяці – з 1 березня у регіонах відбувалися відбірні тури. У них взяли участь понад 3 тисячі танцюристів. У фінал вийшли 40 найкращих хореографічних колективів з України та шість закордонних. Протягом двох днів на столичній сцені вони демонстрували свої таланти.

Їх понад 3 тисячі – ще зовсім маленьких – дошкільнят і вже випускників вузів. Вони з різних міст, регіонів і навіть країн. Об’єднала їх «Містерія Dance» - хореографічний фестиваль, що вдруге проходить в Україні. У п`ятницю на столичній сцені відбувся гала-концерт за участю переможців регіональних конкурсів. Два останні дні вони змагалися у сучасному та народному танцях.

Владислав Ткачук, танцюрист хмельницького колективу "Веселка": "Мандраж, как всегда, присутсвовал, соперники также были весьма приличные, конкуренция была. Победителю ничего не обещали, мы сами для себя обещали, все ставили цель – первое место".

Переможці вже відомі. Але організатори зберігають інтригу – імена кращих назвуть лише по закінченні гала-концерту. Лише трішки привідкривають таємницю журі: призерів визначили буквально соті бала.

Валерій Шкоріненко, голова журі фестивалю «Містерія Dance»: "Уровень фольклорный коллективов растет, их хореография и постановки, и костюмы, на данный момент все лучшие. Танец – это симбиоз всех искусств – тут и песня, и танец, и спортивная закалка, и развитие ребенка в целом".

Хореографи стверджують: танці стають популярнішими. Якщо ще кілька років тому до дитячих студій ходила лише малеча, то нині танцюють всі. Правда, у східних регіонах більш популярні сучасні танці, а у західних - традиційно краще танцюють під народні мотиви.

Марія Терехова, автор фестивалю «Містерія Dance»: "Какая-то часть детей, которые сегодня танцуют, они станут профессионалами и дальше будут передавать искусство танца своим детям, но не все. Многие станут педагогами, но у них навсегда останется культура аматорского танца".

За рік організаторам фестивалю вдалося розширити географію учасників та запросити іноземних гостей. Тепер у планах організувати масштабний міжнародний фестиваль.

"Факти", ICTV