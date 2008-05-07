У Києві після реконструкції відкрито парк та музей Партизанської слави

У Києві до Дня Перемоги після реконструкції відкрито парк та музей Партизанської слави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, в новому музеї кияни та гості столиці відтепер матимуть нагоду ознайомитись з діяльністю партизанських загонів, що діяли в безпосередньо прилеглих до Києва районах, а після огляду експозиції відпочити у парку.

«9 травня – священна дата для всіх, хто поважає пам’ять людей, які поклали своє життя за Батьківщину. Сьогодні наша мета – зберегти пам’ять про ті жорстокі сторінки історії», - сказав присутній на презентації оновлених парку та музею столичний міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він зазначив, що парк Партизанської слави було створено ще у 1972 р. Для проведення реконструкції столична влада виділила 25,5 млн. грн. Ця зона відпочинку, за інформацією Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, займає територію площею 110 га.

В рамках реконструкції в парку Партизанської слави було висаджено понад 100 молодих дерев та кущів, оновлено освітлення – на алеях парка встановили 41 новий ліхтар. Для комфорту та задоволення відпочиваючих встановлено 27 лавок, облаштовано 5 клумб та новий фонтан.

«Ми робимо все, аби Київ залишався найзеленішою столицею Європи. Цього року ми також відкриємо парк КПІ та парк Перемоги. Крім того, будуть реконструйовані парки «Юність», Вічної Слави, Володимирська гірка, Бабин Яр, «Нивки». А до 2012 року ми створимо ще 12 нових парків», - пообіцяв Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він зазначив, що на благоустрій парків та скверів у 2008 р. виділено 100 млн. грн., що вдвічі більше, ніж у 2005 р.