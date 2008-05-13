Рясков у 2009 році розпочне зйомки нових пригод ”Гості з майбутнього”

Режисер "Слуги государя" Олег Рясков на початку 2009 року приступить до зйомок повнометражного фільму про пригоди Аліси Селезньової, героїні дитячої фантастичної прози Кіра Буличева. В інтерв`ю "Московському комсомольцу" Рясков пояснив, що його проект - "не рімейк у прямому розумінні слова, а самостійний твір".

Сценарій картини написаний за мотивами творів Кіра Буличева. Режисерський синопсис звучить таким чином: "Аліса і її тато, професор Селезньов, у недалекому майбутньому беруть участь у якомусь дуже важливому експерименті. Але їх викрадає група авантюристів, які опинилася в тому ж місці і в той же час, де й вони. З цього починаються пригоди Аліси – як на Землі, так і на інших планетах".

Бюджет майбутньої картини складає десять мільйонів доларів. Підбір акторів ще не завершений, але вже точно призначена актриса на роль Аліси: це Дарина Мельникова (серіал "Батькові дочки"). Олександр Скворцов заздалегідь затверджений в ролі професора Селезньова. Одного з антигероїв повинен зіграти Михайло Поліцеймако. Актор на роль Громозеки поки не затверджений.

За задумом Ряскова, героїня його фільму повинна бути старшою, ніж Аліса з мультфільму "Таємниця третьої планети" або "Гостя з майбутнього" у телефільмі Павла Арсенова. У Ряскова Алісі буде приблизно 16 років, тому що вона "повинна буде зіткнутися з недитячими труднощами".

Lenta.ru