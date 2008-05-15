Культовому фільмові «Місце зустрічі змінити не можна» - 30 років

Газета «Факти» у переддень ювілею поспілкувалася з постановником стрічки Станіславом Говорухіним і з акторами, які проходили проби на зйомки в картині.

Головного персонажа стрічки Глєба Жеглова зіграв Володимир Висоцький. Однак мало відомо, що артист разом зі своєю дружиною Мариною Владі просив режисера обрати на роль іншого актора. Адже Висоцький вже був дуже хворий і грати йому було вкрай важко.

П`ятисерійну стрічку «Місце зустрічі змінити не можна» знімали півтора року. Держкіно СРСР виділило на зйомки фільму 750 тисяч карбованців.

ICTV