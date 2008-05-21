На фестиваль Бруно Шульца приїдуть провідні дослідники його творчості

23 травня о 12.00 у Львові в арт-кафе «Квартира 35», що на вул. Вірменській, відбудеться прес-конференція з нагоди проведення ІІІ Міжнародного фестивалю Бруно Шульца, що проходитиме з 26 до 31 травня у Дрогобичі. Про це ЗІК повідомив прес-секретар МО «Дзиґа» Юрій Вовкогон.

Організатори фестивалю – Полоністичний науково-інформаційний центр ім.Ігоря Менька Дрогобицького державного університету ім.І.Франка та Товариство «Фестиваль Бруно Шульца в Любліні».

Як йдеться в повідомленні, ІІІ Міжнародний фестиваль Бруно Шульца – це наймасштабніший захід, що був коли-небудь присвячений цьому митцеві. До України приїхали провідні дослідники творчості Шульца з усього Світу – Генрик Сєвєрський (Бразилія), Урі Орлева (Ізраїль), Дорен Дауме (Австрія), Лоренцо Помпео (Італія), Ігор Клех (Росія), Юдита Прайс та Йорген Герман Монрад (Данія), Габор Корнер (Угорщина), Ксав’єр Фарре (Іспанія), Петра Заврельова (Чехія), Андрій Шкраб’юк та Андрій Павлишин (Україна), Вейкко Суванто (Фінляндія).

У межах фестивалю відбудуться перформенс Влодка Кауфмана на вежі дрогобицької ратуші, проект «Цинамон» від Юрія Андруховича та польського гурту «Карбідо», спектаклі гуртів з Австралії, Франції та Польщі, вернісажі виставок Лолі Кантор (США), Бартоломея Міхаловскі (Польща), акції від мистецької формації «Кома».

Також у Львові в галереї «Дзиґа» відкриють виставку коміксів на оповідання Бруно Шульца німецького митця Дітера Юдта. Цю виставку згодом покажуть у Дрогобичі та Любліні.