Свято меду відбудеться в Сімферополі
09:56, 23 вересня 2008Культура
0 0
Кращі учасники одержать призи
4 жовтня в Сімферополі в парку їм. Треньова відбудеться Свято меду.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Сімферопольської міської ради, свято проводиться з метою подальшого розвитку бджільництва в Автономній Республіці Крим, обміну передовим досвідом і популяризації досягнень в галузі, зміцнення і розвитку народних традицій та звичаїв.
У рамках свята пройде виставка-ярмарок продуктів бджільництва і супутніх товарів. Кращі учасники одержать призи.
Також буде організовано культурно-масову програму, проведено конкурси і вікторини.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter