Єжи Гоффман скаржиться на українську владу

Відомий польський кінорежисер Єжи ГОФФМАН заявляє, що українські владні структури, перш за все Державний департамент інтелектуальної власності і Міністерство культури і туризму, порушують його авторські права, надаючи можливість різним телекомпаніям демонструвати кінофільми «Вогнем і мечем», «Знахар» та інші без оплати авторської винагороди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Є.ГОФФМАН сказав вчора на зустрічі з журналістами в Палаці культури Одеської політехніки після прем`єрного показу свого нового 4-серійного фільму «Україна. Становлення нації».

«У нашої творчої групи виникло враження, - заявив кінорежисер, - що багато хто в Україні вважає, якщо колись раніше Україна одного разу купила кінофільм у прокат, то тепер власником стрічки на її території вважається держава. Це глибоко обурливо. Ми з таким стикаємося лише на пострадянському просторі».

Є.ГОФФМАН зазначив, що спільно з авторським складом пройшов всі судові інстанції в Україні, аж до Верховного суду, проте відстояти свої права не вдається через те, «що доказів, які підтверджують авторські права на фільми «Вогнем і мечем», «Знахар», недостатньо».

Разом з тим в Одесі презентацію кінострічки, що складається з чотирьох частин, - «Від Росії до України», «Україна чи Малоросія?», «Навіки разом» і «Незалежність», - супроводжували акції пікетування, організовані активістами проросійських організацій, зокрема ЗУБР (За Україну, Білорусь, Росію). Пікетники тримали в руках плакат «Гоффман - фашист», скандували антинацисткі гасла, мотивуючи це протестом проти продемонстрованого авторами фільму "Спотвореного погляду на історію України і Росії". «Фільм спрямований на конфронтацію між народом України і Росії, що є фашистською пропагандою», - заявив учасник пікету Дмитро ПОШЕХОНЦЕВ.

Сам кінорежисер, коментуючи випади у бік очолюваної ним творчої групи, зазначив, що «завдання фільму, щоб він потрапив до молодого українського глядача і допоміг активно і правильно мислити». «Хай в цілому це і не радісна стрічка, але авторові хотілося, щоб фільм ніс оптимізм і привів глядачів до думки: «Так, я українець. За мною моє минуле! Але я бачу перспективу!», - сказав Є.ГОФФМАН.

Нагадаємо, польський кінорежисер і сценарист Є.ГОФФМАН народився в сім`ї лікарів 15 березня 1932 року. У 1940 році восьмирічною дитиною разом із батьками засланий на поселення до Сибіру, звідки наприкінці 40-х повернувся до Польщі.