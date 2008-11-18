Давид Черкаський створить нову версію мультфільму ”Острів скарбів”
Людську зовнішність збереже тільки половина персонажів... Нова анімаційна версія картини буде музичною...
Група компаній "Star Media" спільно зі студією "Бабіч дизайн" завершили роботу над сценарієм повнометражного анімаційного фільму "Пірати острова скарбів" –нової екранізації "Острова скарбів" Роберта Льюіса Стівенсона.
Як повідомляє прес-служба "Star Media", нову версію пригод Джима Хокінса, доктора Лівси і сквайра Трелоні поставить відомий режисер дитячих фільмів Давид Черкаський – автор радянського мультфільму "Острова скарбів" 1988-го року випуску. Продюсерами картини виступили Юрій Мінзянов, Валерій Бабіч, Ілля Ноябрьов і Влад Ряшин.
У проекті "Пірати острова скарбів" людську зовнішність збереже тільки половина персонажів. Інші герої стануть різними тваринами. Фільм створюватиметься відповідно до останніх досягнень анімаційних технологій (3D і флеш-анімація). Персонажів картини озвучать популярні російські актори.
Нова анімаційна версія "Острова скарбів" буде музичною, як і радянський мультфільм. Зараз починається підготовчий період виробництва картини.