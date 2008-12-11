Пам`ятники Мазепі і Карлу XII встановлять без держпідтримки

Пам`ятник гетьману Івану Мазепі і королю Швеції Карлу XII в Полтаві встановлять без державної фінансової підтримки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам голова Полтавської облдержадміністрації Валерій АСАДЧЕВ.

Він відзначив, що фінансування спорудження цих пам`ятників візьмуть на себе спонсори.

«Місце для пам`ятника Мазепі визначено, архітектура визначена, підписи всі стоять, і найближчим часом розпочнеться спорудження цього пам`ятника за рахунок інвесторів», - заявив В.АСАДЧЕВ.

Він ще раз дорікнув депутатам обласної ради за відмову у вирішенні даного питання і його політизування на останній сесії.

«Облдержадміністрація вирішила так: таку велику постать як Іван Мазепа, який 22 роки формував державу в такі важкі часи і зробив так багато для української держави, не слід применшувати до рівня тих людей, які ухвалювали це рішення. Депутати все зробили таємно, тишком-нишком. Обласна рада на політичній основі фактично позбавила область 15 млн. грн. субвенції наступного року», - відзначив В.АСАДЧЕВ.

Також губернатор повідомив, що є цікава задумка і навіть визначено нове місце для встановлення пам`ятника шведському королю Карлу XII. «Це цікава задумка, яку поки що не розкриватимемо. Це буде цікавинка для туристів: кожний швед, який приїде до Полтави, туди поїде, бо йому буде цікаво», - сказав В.АСАДЧЕВ.