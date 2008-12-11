Андрію Макаревичу сьогодні виповнюється 55 років

Сьогодні лідерові легендарної групи "Машина часу" Андрію Макаревичу виповнюється 55 років. У подарунок винуватець свята одержить новий сольний альбом.

До своєї ювілейної дати знаменитий музикант відноситься більш ніж спокійно. "Важливий сам факт появи на світ, а не кількість прожитих років. Ось наступного року "Машині часу" "стукне" 40 років, і, якщо ми це не відзначимо, нас, як говорили раніше, не зрозуміють", – вважає він.

Судячи з усього, власний ювілей Андрій Макаревич широко святкувати не має наміру. Проте очолювана ним музкоманда підготувала приємний сюрприз головному "машиністові", випустивши збірку його пісень під назвою "55".

"Там немає практично нічого, що раніше не видавалося. Усі ці пісні достатньо відомі, але написані вони Андрієм, в основному, для сольних альбомів і не відносяться до творчості "Машини часу", – пояснив друг Макаревича і його соратник по групі Олександр Кутиков. Символічно, що новий альбом поступить у продаж саме сьогодні, у день народження Андрія Макаревича.

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