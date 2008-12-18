На з`їзді російських кінематографістів трапився скандал

Сьомий з`їзд Союзу кінематографістів (СК) РФ відкрився суперечкою про легітимність самого цього форуму. Зокрема Голова Союзу Микита Михалков відмовився виступати на з`їзді з доповіддю, заявивши, що вважає його нелегітимним.

"Я одержав попередження від Мін’юсту, що якщо я виступлю, то підтримаю протизаконні дії, – пояснив Михалков. – Тому виступити я не зможу, хоча доповідь моя готова".

Микита Михалков із самого початку вимагав провести позачерговий екстрений з`їзд усіх членів Союзу кінематографістів РФ. Нинішні ж збори він вважає незаконними, оскільки на виборах делегатів з`їзду не було кворуму. Крім того, у Міністерства юстиції накопичилися немало претензій за різні порушення статуту Союзу кінематографістів.

У свою чергу голова ревізійної комісії Союзу кінематографістів Андрій Герасимов також нагадав, що підготовка до з`їзду проходила з масою порушень. "У нас накопичилися немало претензій від Міністерства юстиції за різні порушення Статуту СК, – сказав він. – Якщо ми продовжуватимемо в тому ж дусі, Мін’юст має право запустити процес розпуску нашої організації". Герасимов запропонував зібрати надзвичайний пленум, який і вирішив би долю з`їзду, проте до його слів не прислухалися.

"Ви можете говорити тут, і це буде правильно, але якщо ви захочете зробити свої слова законом, це не вийде, – сказав Михалкова. – Якщо ви хочете витрачати тут свій час – витрачайте".

Виконуючий обов`язки голови Союзу Євгеній Герасимов зачитав звернення режисера Володимира Наумова і актора Василя Ліванова. Вони заявили, що 4 грудня 2008 року на засіданні Гільдії режисерів пройшли вибори делегатів на з`їзд, проте більшість видних кінематографістів країни на них не покликали.

У зв`язку з цим кінематографісти призвали визнати нинішній з`їзд нелегітимним. Їх підтримав заступник міністра культури РФ Олександр Голутва. "У період підготовки до з`їзду Союзу кінематографістів було допущено немало помилок, я б назвав її незадовільною, – сказав він. – Тому я не вважаю, що маю право, як член Союзу кінематографістів, брати участь у голосуваннях".

Проте більшість учасників нинішнього з`їзду все ж таки не захотіли розходитися просто так. Після заяви Михалкова пройшло голосування, на якому більшістю голосів було ухвалено рішення все-таки не відміняти збори.

У зв`язку з цим, заступник міністра запропонував перекваліфіковувати нинішній з`їзд у загальні збори членів Союзу кінематографістів і обговорити, як правильно підготуватися до з`їзду. Голова правління СК Микита Михалкова в зв`язку з цим зажадав проводити його "в іншому, легітимному форматі".

Передбачалося, що на з`їзді обговорюватиметься ціла низка питань, головне з яких, – вибори нового правління цієї організації. Вважається, що саме тепер закінчується юридичний термін перебування Микити Михалкова на посту голови Союзу кінематографістів.

Нагадаємо, що дата проведення чергового з`їзду була призначена на пленумі Союзу кінематографістів, який пройшов у Москві в жовтні.

Найвірогідніша кандидатура на пост голови Союзу кінематографістів – Михайло Пореченков, який зараз займає в союзі посада замглави і що фактично узяв на себе обов`язки голови: Микита Михалков, як відомо, зосереджений, в основному, на зйомках фільму "Стомлені сонцем 2" (прем`єра очікується 9 травня 2010 року). На пленумі, як, втім, і до нього, Пореченков не приховував, що в грудні балотуватиметься на посаду голови і оголосить свою програму.

Союзу кінематографістів Росії, громадська організація вітчизняних діячів кіно, об`єднує в своїх рядах майже 5 тисяч членів представників всіх кінематографічних професій, що працюють у багатьох регіонах і містах країни.

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