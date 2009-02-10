На Бродвеї поставили комедійну п`єсу про Джорджа Буша

На Бродвеї поставили комедійний спектакль про колишнього президента США Джорджа Буша. Головну роль зіграв американський комік Уїлл Феррелл.

У спектаклі обіграні численні обмовки і невдалі вислови Джорджа Буша за час його восьмилітнього перебування в Білому домі.

Критики оцінили постановку по-різному. Газета USA Today назвала спектакль "плоским і млявим". На думку журналу Vanity Fair, саме "такий спектакль потрібний країні зараз, щоб полегшено зітхнути, від душі посміятися над курйозним, якщо не злочинним абсурдом ери Буша".

Тим часом лондонський театр Hen and Chickens Theatre поставить у березні 2009 року мюзикл про 44-го президента США Барака Обаму. Дії мюзиклу розвиватимуться у виборчому офісі Обами і в гумористичній формі представлять метушню, яка відбувалася під час виборів.

А в Ірландії поставили спектакль про життя британського футболіста Девіда Бекхема і його дружини – співачки та учасниці групи Spice Girls – Вікторії. П’єса "включає сцени уїдливі, розважальні, сексуальні, гламурні і трохи футбольні", – йдеться в афіші.

Кореспондент