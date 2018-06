Стівен Кінг випускає роман, над яким працював 25 років

У листопаді 2009 року в США побачить світ новий роман Стівена Кінга Under the Dome ("Під куполом"), над яким письменник почав працювати 25 років тому. Газета The Guardian назвала книгу "епосом": у романі 1120 сторінок.

Дія роману відбувається у місті Честерс Міллс у штаті Мен. У один "абсолютно нормальний, прекрасний осінній день" жителі виявили, що їхнє місто оточене невидимим, але непроникним щитом, об який розбиваються літаки та автомобілі. Ніхто не знає, звідки узявся купол і чи можна від його позбутися. У книзі діють близько ста персонажів, зокрема ветеран війни в Персидській затоці, власниця місцевої газети, фельдшер, зловісний політик і його син, що приховує "страшну таємницю в темній комірці". За словами Кінга, у новому романі є мотиви, схожі на ті, що досліджувалися в "Протистоянні" (The Stand), але вони вирішуються "більш алегоричним чином".

Кінг пояснив, що в 1980-х не упорався з придуманою ним фабулою і залишив майбутню книгу дозрівати: "Вона весь час була поблизу і час від часу говорила: "Пиши мене". Врешті-решт я її закінчив".

