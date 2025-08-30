Зокрема, відмовили у перетині кордону чоловікам, які працюють на посадах, де виїзд передбачений лише у службове відрядження.

Нещодавно в Україні офіційно дозволили перетинати кордон чоловікам у віці від 18 до 22 років. Та частину людей з цієї категорії з країни все ж не випустили, розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

В етері телемарафону він зазначив, що йдеться в тому числі про чоловіків, які займають посади, де виїзд за кордон можливий лише у службове відрядження. І випадків відмов з цієї причини за два дні було декілька.

Ще одна категорія чоловіків, яка не змогла перетнути кордон – особи, що перебувають у розшуку, зазначив речник ДПСУ.

Відео дня

"Є кілька відмов через те, що люди знаходилися в розшуку. Прикордонники мають доступ до системи "Оберіг", щоб перевіряти, чи не ухиляється людина від оновлення своїх військово-облікових даних", – пояснив Андрій Демченко.

Виїзд чоловіків 18-22 років за кордон

26 серпня Кабінет Міністрів України вніс зміни до правил перетину кордону для чоловіків. Тепер чоловікам віком від 18 до 22 років дозволено безперешкодно виїжджати за кордон. Стосується нововведення і тих громадян, які з різних причин опинились за кордоном.

Наступного дня постанову було оприлюднено на сайті Кабміну.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко наголосив, що дозвіл для чоловіків віком від 18 до 22 років виїжджати з країни жодним чином не вплинув на пасажиропотік на державному кордоні.

Вас також можуть зацікавити новини: