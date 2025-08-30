Досі принцип одноголосності при ухваленні рішень вважався основою Євросоюзу.

ЄС може відмовитися від принципу одностайності при ухвалення рішень у зовнішній політиці. Цей варіант хочуть розглянути, аби вирішити проблему постійних вето від Угорщини на всі рішення щодо України, пише Bloomberg.

Автори публікації посилаються на документ, який був поширений серед держав-членів ЄС і з яким вдалося ознайомитися журналістам. З нього випливає, що група з дванадцяти країн ЄС розглянула правові можливості перевести ухвалення рішень у зовнішній політиці з принципу консенсусу на голосування кваліфікованою більшістю.

Ці зміни дали б ЄС можливість діяти швидше та рішучіше в умовах посилення геополітичної конкуренції та уникнути блокування важливих рішень окремими державами-членами.

Відео дня

Наразі в Євросоюзі зростає роздратування діями Угорщини, яка блокує усі рішення щодо України – від надання допомоги Києву до української євроінтеграції. Останнім гучним епізодом стала відмова Будапешта підписати спільну заяву ЄС, яка засуджує російські удари по Україні цього тижня, внаслідок яких загинуло 25 людей і було пошкоджено місію ЄС у Києві.

Політика Угорщини: останні новини

Як писав УНІАН, раніше цього тижня Угорщина заборонила в’їзд на свою територію і загалом до Шенгенської зони командувачу Сил безпілотних систем ЗСУ Роберту "Мадяру" Бровді – через українські удари по російському нафтогону "Дружба", який постачає нафту в Угорщину.

Також ми розповідали, що Угорщина намагається заблокувати рішення ЄС про надання Україні допомоги за рахунок відсотків від заморожених російських активів. Це при тому, що економічні інтереси Угорщини дане рішення взагалі ніяк не зачіпає.

Вас також можуть зацікавити новини: