У столиці відкрили пам`ятник Глібу Жеглову і Шарапову (фото)

У будівлі МВС України в Києві на честь 90-річчя створення кримінального розшуку відкрита бронзова скульптурна композиція "Місце зустрічі змінити не можна". Композиція є фігурами відомих кіногероїв однойменного фільму – Глібом Жеглова і Володимиром Шарапова.

Як зазначив під час урочистого відкриття композиції заступник міністра МВС України Володимир Євдокимов, "ми ще не встигли відкрити композицію, як уже з`явилася прикмета – торкнутися плеча наших героїв і прошепотіти їм на вухо все найпотаємніше, і воно обов`язково збудеться, оскільки на плечі опера завжди знаходиться успіх".

У свою чергу міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко сказав, що в нього і в його колег немає сумніву, що це місце стане одним з найулюблениших для молодят.

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Фото УНІАН