Журналісти назвали десять ігор, які варто купити на осінньому розпродажі Steam

На тлі зростання цін на ігри та комп’ютерне обладнання 2026 рік став одним із найдорожчих для геймерів, тому осінній розпродаж Steam є особливо актуальним.

У цифровому магазині Steam триває великий осінній розпродаж, в рамках якого геймери можуть вигідно придбати ігри на кілька місяців вперед. Акція закінчиться вечером 8 жовтня.

Журналісти GamesRadar провели понад сім годин у Steam і відібрали десять ігор, на які зараз варто звернути увагу. До списку потрапили відомі хіти, улюблені фанатами жанрів проєкти та декілька незалежних ігор.

Arc Raiders – 695 грн (знижка 50 %). Багатокористувацький екшн-шутер, у якому гравці досліджують постапокаліптичну Землю, добувають ресурси, борються з роботами та іншими гравцями, намагаючись вибратися з здобиччю. Зараз гра продається за мінімальною ціною, а незабаром вийде велике оновлення Frozen Trail із новою зимовою картою.

Відео дня

The Outlast Trials – 74 грн (знижка 90%). Кооперативний хоррор від творців Outlast, де гравцям доведеться пережити серію жорстоких випробувань і спробувати вибратися з секретного комплексу. Ідеальний варіант для спільного проходження на Хелловін.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade – 274 грн (знижка 75%). Ремейк культової JRPG розповідає історію Клауда Страйфа та його боротьби з корпорацією Шінра. Проєкт підійде навіть тим, хто раніше не надто цікавився японськими рольовими іграми: тут динамічні бої поєднуються з епічною та видовищною подачею.

Total War: Warhammer 3 – 284 грн (знижка 85%). Гра стала кульмінацією трилогії від Creative Assembly, поєднавши в собі глибоку покрокову стратегію на глобальній карті та грандіозні тактичні битви в реальному часі.

Persona 3 Reload – 539 грн (знижка 70%). Ремейк однієї з найвідоміших ігор серії Persona розповідає похмуру історію про групу школярів, які стикаються з надприродною загрозою. На тлі швидкого виходу Persona 6 зараз особливо вдалий момент, щоб познайомитися з однією з найвідоміших серій Atlus.

Ori and the Will of the Wisps – 37 грн (знижка 90%). Барвистий платформер пропонує досліджувати величезний двовимірний світ, розв’язувати головоломки та битися з ворогами в ролі Орі. Гра отримала високі оцінки критиків, а нинішня знижка в 90% стала рекордною в історії проєкту.

Control Ultimate Edition – 101 грн (знижка 85%). Сюжетний екшен від Remedy Entertainment відправляє гравця до таємничого штабу Федерального бюро контролю, де відбуваються незрозумілі паранормальні події. До видання входять основна гра та всі доповнення.

Toem – 41 грн (знижка 90%). Затишна пригодницька гра з мальованою графікою пропонує досліджувати незвичайний світ, фотографувати його мешканців і розв’язувати різні головоломки. Проєкт підійде тим, хто шукає спокійну гру для осінніх вечорів.

Resident Evil 4 Remake – 300 грн (знижка 75%). Ремейк класичного хоррора відправляє Леона Кеннеді у віддалене європейське село, де йому доведеться врятувати дочку президента та зіткнутися з зараженими культистами. Зараз проект знову досяг своєї мінімальної ціни.

The Witcher 3: Wild Hunt Remastered – 674 грн (знижка 50%). Оновлена версія однієї з найвідоміших RPG включає покращену графіку, вдосконалення ігрового процесу, додаткові налаштування, а також усі раніше випущені доповнення та DLC.

GamesRadar також виділив кілька проєктів, які не потрапили до основного списку, але заслуговують на увагу:

Ninja Gaiden 4 – 1149 грн (знижка 50%);

Hi-Fi Rush – 269 грн (знижка 55%);

Hades – 128 грн (знижка 75%);

Resident Evil 2 Remake – 240 грн (знижка 80%);

Hell is Us – 450 грн (знижка 70%);

Assassin’s Creed Shadows – 799 грн (знижка 60%);

Lost Records: Bloom & Rage – 314 грн (знижка 50%);

My Time at Sandrock – 254 грн (знижка 50%);

Warhammer 40,000: Boltgun – 179 грн (знижка 70%).

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